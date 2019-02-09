Украинское посольство потребовало исправить статью The Times о Донбассе

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Украинское посольство потребовало исправить статью The Times о Донбассе

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Фото: ©Pixabay

В посольстве Украины в Британии заявили, что в Донбассе якобы идёт борьба не со своими соотечественниками, а "с сорокатысячной российской армией".

Британское издание The Times поправило материал о ситуации в Донбассе после требования украинского посольства, которое возмутилось тем, что в материале говорится о гражданской войне на Украине.

— На Украине нет никакой гражданской войны, — говорится в сообщении посольства Украины в Великобритании. — Исправьте статью немедленно.

При этом украинская сторона заявила, что в Донбассе якобы идёт борьба не со своими соотечественниками, а "с сорокатысячной российской армией".

Журналисты материал исправили, поменяв формулировку "гражданская война" на "конфликт на Украине", однако комментировать ничего не стали.

Напомним, Киев в 2014 году начал военную операцию в Донбассе после того, как ДНР и ЛНР заявили о своей независимости после госпереворота на Украине. Жертвами конфликта, по последним данным ООН, стало более 10 тысяч человек.

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