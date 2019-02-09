В Выборге сотрудницы МФЦ пострадали при обвале стеклянной крыши из-за наледи

Как отмечается, сразу после происшествия на место инцидента приехали врачи, женщины отказались от госпитализации.

Несколько сотрудниц МФЦ Выборга пострадали в результате обрушения стеклянной крыши, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу организации МФЦ "Мои документы" Ленинградской области.

Отмечается, что женщины получили порезы осколками стекла. Их ранения расцениваются как нетяжёлые. Среди посетителей МФЦ пострадавших нет.

Как уточняется, обвал крыши произошёл из-за падения наледи с пятого этажа соседнего здания.

В социальной сети "ВКонтакте" появились фотографии, сделанные на месте инцидента. На них видно, что после обрушения крыши кабинеты МФЦ были частично завалены снегом и льдом.

На сайте МФЦ Ленинградской области уточняется, что 9 февраля филиал "Выборгский" закрыт по техническим причинам, заявителей принимают по другому адресу.

Ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье женщину убило ледяной глыбой, упавшей с крыши.