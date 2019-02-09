В Канаде три человека погибли при пожаре в жилом доме

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В Канаде три человека погибли при пожаре в жилом доме

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Фото: © Agence QMI/Pascal Girard

Как уточняется, они были найдены в бессознательном состоянии, спасти людей не удалось.

В канадском городе Лонгёй при пожаре в жилом доме погибло три человека, ещё 11 пострадали, сообщает CBC. Возгорание произошло в ночь на субботу, 9 февраля.

Пострадавшие получили ожоги, переломы из-за того, что прыгали на асфальт, спасаясь от пожара. Также у них зафиксировано отравление дымом.

Три человека были найдены на третьем этаже в бессознательном состоянии, речь идёт о членах одной семьи. К сожалению, спасти их не удалось — врачи в госпитале констатировали их смерть.

На месте инцидента работало 80 пожарных. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

Ранее Лайф писал, что в Канаде при сходе поезда с рельсов погибло три человека.

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