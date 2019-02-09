Путин провёл в Сочи переговоры с президентом Киргизии

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Путин провёл в Сочи переговоры с президентом Киргизии

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Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Фото: © Kremlin.ru

Лидеры обговорили ряд вопросов, включая развитие сотрудничества между двумя странами.

Президент РФ Владимир Путин обсудил с киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым развитие двусторонних отношений и региональные вопросы на неформальной встрече в Сочи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

— Кроме того, обсуждался ход подготовки к предстоящему весной визиту президента России в Киргизию, — добавил представитель Кремля.

Ранее в Администрации Президента Киргизии сообщили, что Владимир Путин может посетить Бишкек по приглашению Сооронбая Жээнбекова в конце марта 2019 года. Ожидается, что лидеры подпишут 15 документов о двухстороннем сотрудничестве в различных сферах.

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