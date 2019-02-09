СМИ: Работников магазинов в Сызрани заставили портить просроченный хлеб

Раздать хлеб они не могут, так как это, как отмечается, противоречит требованиям Роспотребнадзора.

В Сызрани работников одной из федеральных сетей магазинов обязали портить и выбрасывать хлеб спустя пять дней после выпуска. Об этом сообщает местный портал "КТВ-ЛУЧ" со ссылкой на работников торговой сети.

По словам сотрудников, приказ пришёл от руководства и не является инициативой местных управляющих, однако продавцов это возмущает, так как хлеб можно было бы раздать нуждающимся.

Вместо этого они вынуждены перед утилизацией поливать хлеб грязной водой или посыпать углём, чтобы у продуктов не было товарного вида. Раздать же хлеб они не могут, так как это, как отмечается, противоречит требованиям Роспотребнадзора.