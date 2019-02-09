Врио главы Санкт-Петербурга с лопатой в руках вышел на уборку города от снега

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Врио главы Санкт-Петербурга с лопатой в руках вышел на уборку города от снега

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Фото: © VK/Правительство Санкт-Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов стал участником зимнего субботника для госслужащих. Об этом сообщается в официальной группе правительства города в социальной сети "ВКонтакте".

Как уточняется, Беглов убирал снег и наледь во дворе дома №4 по Большой Посадской улице. Главе города помогали сотрудники администрации Петроградского района.

Напомним, 4 февраля Беглов уволил главу Фрунзенского района города Валерия Сапожникова за плохую уборку снега и наледи. В городе был объявлен субботник для госслужащих — в субботу, 9 февраля, они вышли на расчистку улиц и дворов от снега.

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