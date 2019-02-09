"Суперопасного излучения нет". Малышева высмеяла список радиоактивных смартфонов

Ведущая подчеркнула, что на данный момент доказано только отрицательное влияние на сон голубого света от телефонов и телевизоров.

Врач — терапевт-кардиолог и телеведущая Елена Малышева назвала смешным рейтинг самых радиоактивных смартфонов, составленный немецкими экспертами. По её словам, безвредность данных гаджетов в целом доказана.

— Никакого электромагнитного суперопасного излучения нет... Все телефоны изучались и изучаются очень подробно в огромных исследованиях, и никакого вреда не доказано, — подчеркнула Малышева в беседе с KP.RU.

По словам врача, единственным доказанным фактом является негативное влияние на сон голубого спектра света от телефона. Речь идёт о свете, который излучают экраны не только смартфонов, но и телевизоров и компьютеров.

Ранее Немецкая федеральная служба по защите от радиации назвала смартфоны с самым высоким уровнем излучения. В антилидерах оказались как малоизвестные модели, так и популярные флагманы. Возглавил список Xiaomi Mi A1.