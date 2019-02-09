В Киеве перед выступлением Тимошенко задержали неизвестных с зелёнкой и ножами

Полицейские отмечают, что прибывшие на площадь члены организованной группы закрывали лица.

На Контрактовой площади Киева правоохранители украинской столицы задержали толпу, у участников которой при себе обнаружили травматический пистолет, газовые баллончики, ножи и бутыльки с зелёнкой, сообщает Национальная полиция Украины.

— Чтобы предупредить любые провокации, после общения с представителями полиции было принято решение об их доставке к управлению полиции. В служебном транспорте молодые выбросили зелёнку, а уже в управлении у них изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет. Сейчас они дают объяснения. Их действиям будет дана правовая оценка, — сообщают правоохранители.

На киевской Контрактовой площади сегодня одновременно проходит несколько мероприятий: встреча Юлии Тимошенко с избирателями и акция "Кто заказал Катю Гандзюк?".