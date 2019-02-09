Как тебе такое, Дональд Трамп? Губернатор показала видео, как она таранит стены

Ролик с чиновницей набрал более одного миллиона просмотров, его лайкнули 22 тысячи человек.

Губернатор штата Нью-Мексико Мишель Лухан Гришэм выложила в Twitter видеоответ на планы президента Соединённых Штатов Дональла Трампа по строительству стены на границе с Мексикой.

Вскоре видео стало вирусным — его посмотрело уже более одного миллиона 280 тысяч человек. Твит чиновницы набрал более 3,4 тысячи комментариев, семь тысяч репостов и 22 тысячи лайков.

На записи губернатор говорит о необходимости пробивать стены, чтобы добиться изменений. Она крушит тонкие стены, обещая восстановить инфраструктуру штата, а также заявляет о необходимости инвестиций в школы и малый бизнес.

— А вот что я думаю о стене Трампа, — говорит Лухан Гришэм на последних секундах, врезаясь в стену с портретом президента Соединённых Штатов.

Ранее президент США миллиардер Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости построить стену на границе страны с Мексикой. На днях американский лидер пригрозил возвести "живую" стену на южной границе страны, если конгресс откажется включить в госбюджет расходы на строительство заграждения.