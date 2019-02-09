Актёр из сериала "Дальнобойщики" попал в реанимацию с инфарктом

75-летний артист пожаловался на боль в области груди, после чего родные вызвали врачей.

Актёра Петра Зайченко, известного по ролям в фильме "Такси-блюз" и сериале "Дальнобойщики", госпитализировали с инфарктом в ночь на 9 февраля. Об этом сообщает "КП-Волгоград".

75-летний артист пожаловался на боль в области сердца. Родственники подумали, что у Зайченко панкреатит, и вызвали скорую помощь. Укол временно облегчил боль, но затем стало хуже. После повторного вызова актёра забрали в реанимацию.

Заслуженный артист РФ Пётр Зайченко сыграл более 50 ролей в сериалах и кино. В их числе работа в фильмах "Парад планет", "Плюмбум, или Опасная игра", "Такси-блюз", "Сибирь. Монамур", а также в популярных сериалах "Дальнобойщики", "Хиромант" и "Участок".