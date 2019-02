Дейзи, Лиса и не только. Лазарев рассказал о своих животных

По словам исполнителя, на Новый год мама преподнесла ему подарок — кота бенгальской породы.

Певец Сергей Лазарев в программе "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1" рассказал о своей любви к животным, пишет "Российская газета".

По словам представителя России на конкурсе Евровидение-2019, он содержит двух взятых из приюта собак.

— Если Дейзи я брал ещё маленьким щенком, то Лиса попала ко мне уже взрослой. И мама мне на Новый год подарила ещё кошку, — сказал Лазарев.

Ранее певец опубликовал в своём аккаунте в "Инстаграме" фотографии бенгальской кошки. Он предложил подписчикам выбрать имя для нового питомца, назвав свои варианты — Тигра или Диего.

Лазарев представит Россию на песенном конкурсе Евровидение, который пройдёт в Израиле в мае. Певец уже участвовал в Евровидении — в 2016 году он занял третье место с композицией You Are the Only One.