Машина с мужчиной и четырёхлетней девочкой ушла под лёд в Новгородской области

Автомобиль "Нива" с мужчиной и четырёхлетней девочкой ушёл под лёд в городе Старая Русса на реке Полисть. Как сообщает СК по Новгородской области, спасти их не удалось.

Машина выехала на реку сегодня, 9 февраля, и в какой-то момент попала в полынью. Происходящее заметили прохожие, которые вызвали спасателей. Спустя несколько часов в воде нашли тела малышки и водителя.

В трагедии разбираются следователи. По факту произошедшего организована проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.