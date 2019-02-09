СК выясняет причину аварийной посадки самолёта "Аэрофлота"

Сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту сегодняшнего ЧП с самолётом "Аэрофлота". Лайнер Sukhoi Superjet 100 совершил аварийную посадку в Шереметьево вскоре после взлёта.
— Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ по данному факту организована доследственная проверка, — сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте (ММСУТ) СК РФ.
Напомним, датчики указали на проблему в одной из гидросистем самолёта, из-за чего экипаж принял решение совершить посадку. На борту находилось 58 человек, 53 из которых — пассажиры. Никто не пострадал.
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