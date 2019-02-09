Российский военный погиб в ДТП с "КамАЗом" в Абхазии

Чтобы вытащить тело мужчины из покорёженной машины LADA Priora, пришлось её разрезать.

Российский военнослужащий влетел на легковом автомобиле в грузовик на трассе в Гудаутском районе Абхазии. Как сообщили в МЧС республики, от полученных ранений он скончался.

— В автомобиле LADA Priora был российский военный, машина которого столкнулась с грузовиком "КамАЗ", также принадлежащим российской военной базе, — цитирует ТАСС представителя ведомства. По словам собеседника агентства, чтобы вытащить тело, пришлось разрезать машину.

По предварительной версии, погибший "не справился с управлением на личном автомобиле" и выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом.