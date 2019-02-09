Герой мема человек-успех объяснил, зачем ему четыре iPhone

Молодой человек заявил, что сам для себя будет примером успеха, добавив, что счастье не в деньгах.

Житель Киева, ставший мемом из-за появившейся в Сети фотографии с телефонами марки Apple, объяснил, зачем ему четыре айфона.

— Как смешно это ни звучит, мне просто нужны четыре "симки". А айфон поддерживает только одну сим-карту. Мне надо четыре номера. Потому четыре телефона, — рассказал 26-летний Александр Гнатко.

Молодой человек часто выкладывает фотографии с телефонами на своей странице в "Инстаграме". На его аккаунт подписаны более 57 тысяч человек.

— Купил три айфона, живу в лифте, — прокомментировал фотографию Гнатко, опубликованную в августе 2018 года, один из пользователей "Инстаграма".

Сам Гнатко уверяет, что он не мажор, семья у него нормальная, обеспеченная, но у родителей он денег не берёт.

Ранее Лайф писал про жителя Китая, оставшегося прикованным к постели из-за променянной на айфон почки.