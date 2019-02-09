Побольше лука и воды. Названы пять простых способов оздоровить кишечник

Также учёный посоветовал добавить в меню чеснок, цикорий, фасоль и холодный картофель.

Профессор пищевой микробиологии в Университете Рединга в Британии назвал пять простых правил, следуя которым, можно привести в норму кишечник. По словам Гленна Гибсона, 70% ресурсов иммунной системы человека зависит от работы данного органа. Об этом пишет Telegraph.

Учёный советует первым делом обогатить рацион богатыми клетчаткой продуктами, а именно овощами, ягодами, фруктами, а также цельнозерновыми макаронами и хлебом. Больше всего клетчатки содержат дыня, брокколи, морковь и орехи.

Второе правило: добавить в своё меню лук, чеснок, цикорий, фасоль и холодный картофель, которые содержат пребиотики, а также пробиотические йогурты. Третий способ оздоровления кишечника — исключение сладкого и жирного. Следующий важный совет — абстрагироваться от стрессов. И заключительное правило — пить больше чистой воды и начинать с неё утро.