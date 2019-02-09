В Карачаево-Черкесии за обналичивание 1,7 млрд рублей задержаны пять человек

Отмечается, что с 2015 года доход подозреваемых от проведения услуг составил 175 миллионов рублей.

В Карачаево-Черкесии силовики пресекли незаконную деятельность организованной группы, были задержаны её предполагаемый лидер и четверо участников. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской Республике.

Как уточняется, подозреваемые, не имея банковской лицензии, оказывали услуги по обналичиванию денежных средств.

— С 2015 года через них прошло более 1 миллиарда 750 миллионов рублей, незаконный доход составил 175 миллионов рублей, — сказано в сообщении.

В МВД сообщили, что в рамках расследования возбуждено уголовное дело, проведены обыски, в ходе которых были изъяты вещественные доказательства.

Отмечается, что по месту жительства предполагаемого лидера группы были обнаружены и изъяты боевой пистолет и 15 патронов. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.

— Остальным участникам группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Москве были задержаны мошенники, обналичившие более одного миллиарда рублей. Их доход составил порядка 300 миллионов рублей.