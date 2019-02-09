Экс-участница Comedy Woman извинилась за злую шутку о замёрзшем генерале

В скандальном эпизоде актриса объяснила холодок по спине партнёрши по шоу объятием Карбышева.

Экс-участница Comedy Woman Наталия Медведева извинилась за шутку шестилетней давности о погибшем в концлагере советском генерале, герое ВОВ Дмитрии Карбышеве. По её словам, текст скандального выпуска был написан авторами шоу.

— Я искренне думала, что это вымышленный персонаж, и никак не сопоставила это с реальным историческим фактом, ещё раз искренне прошу прощения, — написал она, сопроводив пост хештегом "Актрисы такие актрисы".

Речь идёт о выпуске Comedy Woman 2013 года, где сыграли Медведева с Екатериной Варнавой и Надеждой Сысоевой. В нём Варнава говорит о том, что у неё по спине пробежал холодок, а Медведева объясняет, что "это замёрзший дух генерала Карбышева" подошёл к ней сзади и приобнял.

На скандальный эпизод обратил внимание спустя шесть лет режиссёр Никита Михалков в своей передаче. Народный артист РСФСР назвал девушек овцами, а в соцсетях началась настоящая травля Медведевой. За актрису вступился её директор.