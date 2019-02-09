Доходы Порошенко в 2018 году возросли более чем в 80 раз

Только за первые числа февраля президент Украины задекларировал 58,5 миллиона гривен (около 2,17 миллиона долларов).

Журналисты "Украинских новостей" узнали в реестре деклараций украинских госслужащих, что доходы главы государства Петра Порошенко в 2018 году выросли более чем в 80 раз по сравнению с 2017 годом.

Согласно украинским законам, Порошенко должен сообщить о своих доходах за прошлый год до конца этого марта. Согласно уже поданным сведениям, в 2018 году доход Порошенко превысил 1,3 миллиарда гривен (48,34 миллиона долларов), годом ранее он заявлял только о 16,3 миллиона гривен дохода (606,17 тысячи долларов).

Ранее Лайф рассказывал, что зарплату, которую Пётр Порошенко получает как президент Украины, он перечисляет на благотворительность.

Сегодня Порошенко объявил об официальном старте своей предвыборной кампании. Однако ЦИК Украины обнаружила, что в декларации у нынешнего главы государства не указаны туристическое судно и земельный участок, а также выяснилось, что он не уплатил все налоги.