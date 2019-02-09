Посол России заявил, что переговоры Путина и Трампа требуют подготовки

Дипломат отметил, что Вашингтон для осуществления нормального диалога с Москвой должен отказаться от языка ультиматумов.

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что разговор Владимира Путина и Дональда Трампа требует серьёзной подготовки, пишет РИА "Новости".

— Какими бы ни были сложными отношения между Россией и США, встречи, беседы двух президентов всегда позитивно сказываются на международной ситуации, — подчеркнул глава российской дипмиссии.

Антонов отметил: говорить о том, где и когда возможен контакт между лидерами двух стран, трудно. Посол РФ в США добавил, что для результативности разговора Путина и Трампа к нему нужно серьёзно готовиться.

Дипломат заявил, что перед Москвой и Вашингтоном стоят общие вызовы безопасности и главный из них — международный терроризм. По словам Антонова, от объединения усилий России и США по многим направлениям зависит политическое и экономическое развитие практически всех стран мира.

Напомним, в поздравительной телеграмме Дональду Трампу по случаю наступления Нового года Владимир Путин заявил, что Россия открыта к диалогу с США по самой обширной повестке дня.