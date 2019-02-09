Денег ещё нет. В "Роскосмосе" не подтвердили планы высадки на Луну через 12 лет

В госкорпорации признали, что предметное обсуждение бесполезно, пока не утверждены объёмы и темпы финансирования.

Советник гендиректора "Роскосмоса" по науке Александр Блошенко заявил, что федеральная целевая программа (ФЦП) создания сверхтяжёлой ракеты-носителя "Енисей" пока не утверждена. Он попросил воздержаться от спекуляций на тему сценариев освоения Луны, сообщает ТАСС.

Блошенко отметил, что в настоящее время обсуждение ФПЦ по созданию "Енисея" ведётся с федеральными органами исполнительной власти, Министерство финансов ещё не выделяло денег на программу.

Он подчеркнул, что утверждённых миссий или определённой даты первого пилотируемого полёта на "Енисее" к Луне нет.

По словам Блошенко, "Роскосмос" не будет принимать решений по итоговым сценариям лунных миссий, пока не принята программа создания сверхтяжёлой ракеты-носителя.

Советник гендиректора "Роскосмоса" заверил, что комментарии будут даны после принятия всех необходимых решений.

Напомним, ранее сообщалось, что первая высадка российских космонавтов на Луну запланирована на 2031 год.