Денег ещё нет. В "Роскосмосе" не подтвердили планы высадки на Луну через 12 лет

Советник гендиректора "Роскосмоса" по науке Александр Блошенко заявил, что федеральная целевая программа (ФЦП) создания сверхтяжёлой ракеты-носителя "Енисей" пока не утверждена. Он попросил воздержаться от спекуляций на тему сценариев освоения Луны, сообщает ТАСС.
Блошенко отметил, что в настоящее время обсуждение ФПЦ по созданию "Енисея" ведётся с федеральными органами исполнительной власти, Министерство финансов ещё не выделяло денег на программу.
Он подчеркнул, что утверждённых миссий или определённой даты первого пилотируемого полёта на "Енисее" к Луне нет.
По словам Блошенко, "Роскосмос" не будет принимать решений по итоговым сценариям лунных миссий, пока не принята программа создания сверхтяжёлой ракеты-носителя.
Советник гендиректора "Роскосмоса" заверил, что комментарии будут даны после принятия всех необходимых решений.
Напомним, ранее сообщалось, что первая высадка российских космонавтов на Луну запланирована на 2031 год.
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