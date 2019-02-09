Сборная России по хоккею уступила шведам в матче Евротура

При этом в общем зачёте соревнований после восьми игр национальная команда лидирует с 16 очками.

Сборная РФ уступила команде Швеции со счётом 2:4 во втором матче третьего этапа Евротура, который состоялся в Стокгольме. Поражение россиян позволило чехам, в активе которых шесть очков по итогам двух встреч, досрочно стать победителями Шведских хоккейных игр.

Второе место в турнирной таблице занимают шведы (3), на третьей строчке — россияне (2), финские хоккеисты расположились на последнем месте (1).

В следующем матче сборная РФ сыграет с командой Чехии, а шведы встретятся с финнами. Оба матча пройдут 10 февраля в Стокгольме. Отметим, что россияне стали победителями двух предыдущих этапов и лидируют в общем зачёте Евротура с 16 очками после восьми игр.