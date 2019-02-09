Из-за "вооружённого" блогера в Москве объявили план "Перехват"

В Москве сегодня был объявлен план "Перехват" из-за неизвестных с оружием на парковке ТЦ "Клён" в Староватутинском проезде. Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на столичный главк МВД.

Отмечалось, что полицейские разыскивают серебряный BMW, на котором скрылся злоумышленник.

Однако вскоре оказалось, что причиной тревоги мог стать блогер Эдвард Бил. Он рассказал в "Инстаграме", что во время съёмок видео для его страниц в соцсетях охранники торгового центра нажали "тревожную кнопку". Блогер пытался их убедить, что это всего лишь постановка, но те, видимо, не поверили.

Также блогер извинился, что не согласовал съёмки с руководством ТЦ.