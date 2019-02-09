"Новая церковь" захватила храм УПЦ в Тернопольской области Украины

Сторонники "Новой церкви" объяснили захват тем, что местные прихожане решили перейти в Православную церковь Украины.

Украинская православная церковь сообщила, что один из храмов захватили сторонники "Новой церкви" (Православная церковь Украины), которым помогали представитель местной администрации и служащие нацполиции страны. Инцидент произошёл 9 февраля в селе Онишковцы Шумского района Тернопольской области.

О происшествии рассказал священник Михаил Костюк. Он также добавил, что религиозная община остаётся верной УПЦ и её предстоятелю.

— Все так быстро произошло, прихожане и священник даже не успели прийти. Я сразу позвонил начальнику полиции, но он заявил, что "мы не имеем права вмешиваться, у них документы, мы только наблюдаем, чтобы не было драки, все вопросы — в районную администрацию". Нам же вообще никакой информации и документов в районе не предоставляли, — сказал священник.

Ранее подобный инцидент произошёл 13 января в селе Красноволя Маневицкого района Волынской области.