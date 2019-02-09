В Париже полиция задержала более 30 участников акции "жёлтых жилетов"

Отмечается, что протесты и последующие задержания проходят и в других городах Франции.

В Париже правоохранителями задержан 31 участник протестной акции "жёлтых жилетов". Об этом со ссылкой на источник в полиции сообщает BFM TV.

Как отмечается, протесты проходят и в других городах Франции. По данным агентства France Presse, на улицы Бордо вышли от 4000 до 5000 манифестантов. В Лионе в ходе столкновений протестующих и полицейских были арестованы 17 человек.

Глава МВД страны Кристоф Кастанер назвал действия манифестантов "совершенно недопустимыми". В своём аккаунте в Twitter министр опубликовал фото горящей машины военного антитеррористического патруля Santiniel — её подожгли недалеко от Эйфелевой башни.

Indignation et dégoût.

Les militaires de la mission Sentinelle protègent au quotidien nos compatriotes du risque terroriste.

Ces attaques sont intolérables.

Tout sera mis en œuvre pour que leurs auteurs soient appréhendés et jugés. pic.twitter.com/O1DEXYHYUP — Christophe Castaner (@CCastaner) 9 февраля 2019 г.

Ранее Лайф сообщал, что одному из участников протестов в Париже взрывом гранаты со слезоточивым газом оторвало кисть руки.