В Париже полиция задержала более 30 участников акции "жёлтых жилетов"

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В Париже полиция задержала более 30 участников акции "жёлтых жилетов"

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Фото: © Twitter/LPLdirect

Отмечается, что протесты и последующие задержания проходят и в других городах Франции.

В Париже правоохранителями задержан 31 участник протестной акции "жёлтых жилетов". Об этом со ссылкой на источник в полиции сообщает BFM TV.

Как отмечается, протесты проходят и в других городах Франции. По данным агентства France Presse, на улицы Бордо вышли от 4000 до 5000 манифестантов. В Лионе в ходе столкновений протестующих и полицейских были арестованы 17 человек.

Глава МВД страны Кристоф Кастанер назвал действия манифестантов "совершенно недопустимыми". В своём аккаунте в Twitter министр опубликовал фото горящей машины военного антитеррористического патруля Santiniel — её подожгли недалеко от Эйфелевой башни.

Ранее Лайф сообщал, что одному из участников протестов в Париже взрывом гранаты со слезоточивым газом оторвало кисть руки.

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