"Хочу только Илона". Маск и "Марс" пофлиртовали в соцсети

Пользователи Twitter пришли в восторг от недавней переписки миллиардера Илона Маска и неизвестного пользователя, который назвал себя ни больше ни меньше — планетой Марс.
Диалог начался с публикации девушки с никнеймом laineyjanelle.
— Хочу переехать на Марс. Там нет мужчин! — написала она.
Внезапно ей ответил пользователь Mars с соответствующим изображением на аватарке.
— Я не хочу тебя. Только Илона, — заявил он.
February 9, 2019
В этот момент к общению присоединился сам Илон Маск. Он признался, что страсть Марса взаимна. Когда тоскующая "планета" спросила, когда же наконец приедет к ней удивительный землянин, тот ответил, что примчится, как только она пришлёт "горячие фото".
Как ранее писал Лайф, основатель SpaceX, изобретатель и инвестор Илон Маск заявил, что с вероятностью 70% отправится на Марс. За два года до этого он представил свой план колонизации четвёртой планеты от Солнца.
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