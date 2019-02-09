"Хочу только Илона". Маск и "Марс" пофлиртовали в соцсети

Основатель SpaceX признался в страстной любви к Красной планете, которая в ответ сказала, что давно его ждёт.

Пользователи Twitter пришли в восторг от недавней переписки миллиардера Илона Маска и неизвестного пользователя, который назвал себя ни больше ни меньше — планетой Марс.

Диалог начался с публикации девушки с никнеймом laineyjanelle.

— Хочу переехать на Марс. Там нет мужчин! — написала она.

Внезапно ей ответил пользователь Mars с соответствующим изображением на аватарке.

— Я не хочу тебя. Только Илона, — заявил он.

В этот момент к общению присоединился сам Илон Маск. Он признался, что страсть Марса взаимна. Когда тоскующая "планета" спросила, когда же наконец приедет к ней удивительный землянин, тот ответил, что примчится, как только она пришлёт "горячие фото".

Как ранее писал Лайф, основатель SpaceX, изобретатель и инвестор Илон Маск заявил, что с вероятностью 70% отправится на Марс. За два года до этого он представил свой план колонизации четвёртой планеты от Солнца.