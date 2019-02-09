В Мексике неизвестные расстреляли популярного радиоведущего

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В Мексике неизвестные расстреляли популярного радиоведущего

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Фото: © Flickr/ antefixus21

Журналиста убили за день до его дня рождения — 10 февраля Рамосу Родригесу исполнилось бы 59 лет.

В муниципалитете Эмилиано-Сапата в мексиканском штате Табаско трое неизвестных расстреляли радиоведущего Хесуса Рамоса Родригеса, сообщает Excelsior.

Мужчина завтракал с друзьями в кафе, когда рядом остановился автомобиль. Неизвестные застрелили журналиста. Отмечается, что 10 февраля Рамосу Родригесу исполнилось бы 59 лет.

Власти штата отметили, что в Табаско уважают журналистов, и пообещали провести тщательное расследование произошедшего.

Напомним, убийства журналистов в Мексике происходят достаточно часто. Так, радиоведущий Хуан Карлос Уэрта был расстрелян неизвестными 15 мая 2018 года в штате Табаско, а журналист Марио Гомес был убит в штате Чьяпас в сентябре 2018 года.

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