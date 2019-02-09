В Индии почти 100 человек насмерть отравились палёным ликёром

Отмечается, что правоохранители изъяли более 400 литров некачественного алкоголя.

В Индии по меньшей мере 92 человека скончались в результате отравления палёным ликёром, сообщает India Today.

Как отмечается, летальные исходы после употребления некачественного алкоголя были зафиксированы в городах Мератх, Сахаранпур, Рурки и Кушинагар.

В Сахаранпуре было проведено 46 вскрытий тел, установлено, что 36 человек скончались от отравления палёным ликёром. Причины смерти остальных 10 человек пока устанавливаются.

Как уточняется, в связи с гибелью людей арестованы по меньшей мере 30 человек, изъято более 400 литров ликёра.

Ранее Лайф писал, что врачи спасли умирающего от алкогольного отравления пациента пятнадцатью банками пива.