В Индии почти 100 человек насмерть отравились палёным ликёром

В Индии по меньшей мере 92 человека скончались в результате отравления палёным ликёром, сообщает India Today.
Как отмечается, летальные исходы после употребления некачественного алкоголя были зафиксированы в городах Мератх, Сахаранпур, Рурки и Кушинагар.
В Сахаранпуре было проведено 46 вскрытий тел, установлено, что 36 человек скончались от отравления палёным ликёром. Причины смерти остальных 10 человек пока устанавливаются.
Как уточняется, в связи с гибелью людей арестованы по меньшей мере 30 человек, изъято более 400 литров ликёра.
Ранее Лайф писал, что врачи спасли умирающего от алкогольного отравления пациента пятнадцатью банками пива.
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