Сенатор-демократ Уоррен объявила о выдвижении в президенты США

Американский сенатор из Массачусетса, демократ Элизабет Уоррен официально присоединилась к президентской гонке. Об этом она заявила, выступая перед своими сторонниками в Лоуренсе.
Политик раскритиковала нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа.
— Он просто самый новый и экстремальный симптом того, что не так в Америке, продукт сфальсифицированной системы, которая поддерживает богатых и сильных, а остальных заливает грязью, — сказала Уоррен.
Сенатор добавила, что в случае своей победы на предстоящих выборах покончит с "ужасными делами" нынешних властей США и займётся "большими, структурными изменениями" в стране.
Как ранее писал Лайф, президент США Дональд Трамп назвал 69-летнюю Уоррен своим главным соперником на выборах в 2020 году. Он дал ей прозвище Покахонтас, намекая на индейское происхождение сенатора.
Кроме того, он заявил, что высказывания Уоррен насчёт своих корней — ложь. На это разгневанная оппонентка ответила тестом ДНК, который показал, что среди её предков действительно были коренные американцы.
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