Сенатор-демократ Уоррен объявила о выдвижении в президенты США

Политик с индейскими корнями заявила о намерении добиться не только отмены "ужасных" решений нынешней администрации, но и "больших структурных изменений".

Американский сенатор из Массачусетса, демократ Элизабет Уоррен официально присоединилась к президентской гонке. Об этом она заявила, выступая перед своими сторонниками в Лоуренсе.

Политик раскритиковала нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа.

— Он просто самый новый и экстремальный симптом того, что не так в Америке, продукт сфальсифицированной системы, которая поддерживает богатых и сильных, а остальных заливает грязью, — сказала Уоррен.

Сенатор добавила, что в случае своей победы на предстоящих выборах покончит с "ужасными делами" нынешних властей США и займётся "большими, структурными изменениями" в стране.

Как ранее писал Лайф, президент США Дональд Трамп назвал 69-летнюю Уоррен своим главным соперником на выборах в 2020 году. Он дал ей прозвище Покахонтас, намекая на индейское происхождение сенатора.

Кроме того, он заявил, что высказывания Уоррен насчёт своих корней — ложь. На это разгневанная оппонентка ответила тестом ДНК, который показал, что среди её предков действительно были коренные американцы.