В Таиланде туристы пострадали при столкновении катера и баржи

Отмечается, что среди пострадавших есть дети в возрасте шести, 13 и 16 лет. Все они госпитализированы.

В Таиланде семь человек пострадали в результате столкновения катера и баржи, сообщает The Phuket News.

На борту скоростного катера находилось 10 туристов из Китая, в том числе беременная женщина и двое детей. Катер врезался в баржу у острова Ранг, когда возвращался с островов Пхи-Пхи.

В результате столкновения пострадали пятеро туристов из КНР, капитан катера и его помощник. Как отмечается, им была оказана первая помощь, после чего всех пострадавших отправили в госпитали.

По данным портала, среди пострадавших — несовершеннолетние в возрасте шести, 13 и 16 лет.

Причина произошедшего выясняется.

Напомним, это второй за неделю инцидент на воде в Таиланде, в котором пострадали туристы из Китая. Ранее сообщалось, что 23 туриста из КНР были спасены после того, как катер, на котором они ехали, наткнулся на препятствие под водой и стал тонуть.