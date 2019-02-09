Муж Елизаветы II добровольно сдал водительское удостоверение

Муж королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп добровольно сдал водительские права, сообщает Sky News.
Как уточняется, принц решил отказаться от управления автомобилем после ДТП, в которое попал в январе.
— После тщательного анализа герцог Эдинбургский принял решение добровольно сдать своё водительское удостоверение, — цитируют британские СМИ заявление Букингемского дворца.
Prince Philip 'voluntarily' gives up driving licence https://t.co/juGOV56269— Sky News (@SkyNews) February 9, 2019
Напомним, принц Филипп попал в ДТП 17 января 2019 года. Спустя пару дней ему было выписано предупреждение за езду с не пристёгнутым ремнём безопасности. Герцог Эдинбургский направил свои извинения женщине, пострадавшей в ДТП.
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