Муж Елизаветы II добровольно сдал водительское удостоверение

Читайте также

Муж Елизаветы II добровольно сдал водительское удостоверение

1

Фото: © Instagram/official_hrhthedukeofedinburgh

Как отмечается, герцог Эдинбургский принял такое решение, тщательно всё обдумав после январской аварии.

Муж королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп добровольно сдал водительские права, сообщает Sky News.

Как уточняется, принц решил отказаться от управления автомобилем после ДТП, в которое попал в январе.

— После тщательного анализа герцог Эдинбургский принял решение добровольно сдать своё водительское удостоверение, — цитируют британские СМИ заявление Букингемского дворца.

Напомним, принц Филипп попал в ДТП 17 января 2019 года. Спустя пару дней ему было выписано предупреждение за езду с не пристёгнутым ремнём безопасности. Герцог Эдинбургский направил свои извинения женщине, пострадавшей в ДТП.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×