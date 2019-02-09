В Башкирии объяснили видео с пациенткой, пролежавшей час на больничном полу

Одна из пациенток стерлитамакской больницы опубликовала в соцсетях видео, где её соседку по палате уложили на пол. По словам очевидицы, женщина пролежала так больше часа. Однако медики заявляют, что это была вынужденная мера — у пациентки начались судороги и ей необходимо было оставаться на твёрдой поверхности.

На кадрах видно, как медсёстры переложили пациентку на пол, осмотрев её и измерив давление. Позже сотрудники больницы ушли, а автор видео прокомментировала, что женщина лежит на полу более получаса.

Однако сотрудники Стерлитамакской клинической больницы №1 объяснили порталу Gorobzor.ru, почему её не стали перекладывать на койку.

— Пациентка должна была оставаться на твёрдой поверхности, потому что у неё был припадок. В этом случае нельзя трогать человека и поднимать его, — рассказала одна из медсестёр.

В свою очередь, Минздрав региона проводит внутреннюю проверку, сообщает "Башинформ".