В Башкирии объяснили видео с пациенткой, пролежавшей час на больничном полу

Одна из пациенток стерлитамакской больницы опубликовала в соцсетях видео, где её соседку по палате уложили на пол. По словам очевидицы, женщина пролежала так больше часа. Однако медики заявляют, что это была вынужденная мера — у пациентки начались судороги и ей необходимо было оставаться на твёрдой поверхности.
На кадрах видно, как медсёстры переложили пациентку на пол, осмотрев её и измерив давление. Позже сотрудники больницы ушли, а автор видео прокомментировала, что женщина лежит на полу более получаса.
Однако сотрудники Стерлитамакской клинической больницы №1 объяснили порталу Gorobzor.ru, почему её не стали перекладывать на койку.
— Пациентка должна была оставаться на твёрдой поверхности, потому что у неё был припадок. В этом случае нельзя трогать человека и поднимать его, — рассказала одна из медсестёр.
В свою очередь, Минздрав региона проводит внутреннюю проверку, сообщает "Башинформ".
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