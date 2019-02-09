В Крыму двух дельфинов спасли из повреждённого бассейна

Из резервуара, где находились животные, внезапно начала выливаться вода. Она хлынула прямо на улицу, неся с собой оконные стёкла и зрительские кресла.

Спасатели эвакуировали двух дельфинов из повреждённого бассейна в дельфинарии Алушты. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По невыясненным пока причинам резервуар внезапно разгерметизировался. Вода полилась на улицу и вынесла в том числе зрительские кресла и стёкла. Перепуганных животных экстренно перенесли в запасной бассейн на брезенте.

— Специалисты соблюдали все меры предосторожности, чтобы не навредить животным и не добавить ещё большего испуга, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что воду откачали с помощью мотопомпы.