В Крыму двух дельфинов спасли из повреждённого бассейна

Спасатели эвакуировали двух дельфинов из повреждённого бассейна в дельфинарии Алушты. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
По невыясненным пока причинам резервуар внезапно разгерметизировался. Вода полилась на улицу и вынесла в том числе зрительские кресла и стёкла. Перепуганных животных экстренно перенесли в запасной бассейн на брезенте.
— Специалисты соблюдали все меры предосторожности, чтобы не навредить животным и не добавить ещё большего испуга, — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что воду откачали с помощью мотопомпы.
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