"Вооружённые" московские блогеры сами пришли в полицию

Два блогера, из-за которых ранее в Москве объявили план "Перехват", сами пришли в полицию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное ГУ МВД.

— Двое граждан, оказавшихся блогерами, добровольно явились в отдел полиции, у них был изъят пневматический пистолет. Проводится дальнейшая проверка, — рассказали в полиции.

Напомним, в Москве сегодня был объявлен план "Перехват" из-за неизвестных с оружием на парковке ТЦ "Клён" в Староватутинском проезде. Однако вскоре оказалось, что причиной тревоги мог стать блогер Эдвард Бил, который рассказал, что снимал в торговом центре видео, однако охранники не поверили, что это постановка, и нажали "тревожную кнопку".