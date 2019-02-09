Взрослые "игры". Отец юного хоккеиста получил пулю во время матча в Москве

Между родителями двух спортсменов разгорелся конфликт, никак не связанный с хоккеем.

Мужчину госпитализировали после стрельбы в спортивной школе №2 на севере Москвы, сообщает "Спорт-Экспресс". Пострадавший ранен из травматического пистолета.

По данным издания, он приехал посмотреть на выступление своего 11-летнего сына, который играл в хоккейной команде "Дмитров" против "Северной звезды".

Отцу 10-летнего хоккеиста выстрелили в голову во время матча в Москве. Он доставлен в больницу Игра команд 2008 года рождения "Северная звезда" - "Дмитров" закончилась стрельбой pic.twitter.com/znevT1DVOH — СЭ Хоккей (@hockey_se) February 9, 2019

Во время матча мужчина сильно поссорился с отцом другого юного спортсмена. Как выяснилось, у них давние счёты из-за бизнеса.

— Твои часики тикают. Я тебя заказал! — такие слова, по данным "Спорт-Экспресса", крикнул один другому у ледовой площадки.

Конфликт вскоре продолжился в буфете. Там один из оппонентов схватил травматический пистолет "Оса" и выстрелил в своего противника. Тот упал. Сообщается, что пуля попала в голову и прошла по касательной. Пострадавший потерял много крови. Его увезли в больницу.

Стрелка задержали. Ему предъявили обвинение в хулиганстве. По этой статье могут дать до пяти лет тюрьмы.