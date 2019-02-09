Тушите свет. Болтон посмеялся над Мадуро, для которого настали "тёмные времена"

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Тушите свет. Болтон посмеялся над Мадуро, для которого настали "тёмные времена"

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Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон пошутил над президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, во время выступления которого внезапно выключился свет.

— Для мафии Мадуро в Венесуэле гаснет свет, — написал Болтон в "Твиттере", опубликовав фрагмент выступления венесуэльского лидера.

На кадрах видно, что свет сначала мигает, а затем и вовсе выключается, что заставляет Мадуро прекратить речь.

Напомним, США активно поддерживают лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, который 23 января провозгласил себя президентом страны. Его поддержали также Канада, Бразилия и ряд других стран. Действующий президент Николас Мадуро обвинил Штаты в попытке госпереворота. В Кремле считают Мадуро легитимным президентом Венесуэлы.

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