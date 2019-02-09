Тушите свет. Болтон посмеялся над Мадуро, для которого настали "тёмные времена"

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон пошутил над президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, во время выступления которого внезапно выключился свет.

— Для мафии Мадуро в Венесуэле гаснет свет, — написал Болтон в "Твиттере", опубликовав фрагмент выступления венесуэльского лидера.

The lights are going off on the Maduro mafia in Venezuela… https://t.co/SU9QONDY8E — John Bolton (@AmbJohnBolton) 9 февраля 2019 г.

На кадрах видно, что свет сначала мигает, а затем и вовсе выключается, что заставляет Мадуро прекратить речь.

Напомним, США активно поддерживают лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, который 23 января провозгласил себя президентом страны. Его поддержали также Канада, Бразилия и ряд других стран. Действующий президент Николас Мадуро обвинил Штаты в попытке госпереворота. В Кремле считают Мадуро легитимным президентом Венесуэлы.