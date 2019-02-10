Сотни тысяч человек вышли на акцию протеста против безработицы в Риме

Участники приехали в столицу Италии со всех концов страны, в общей сложности для их доставки потребовалось 10 поездов, более 1300 автобусов и два судна.

В Риме сотни тысяч человек приняли участие в акции протеста профсоюзов против политики правительства, требуя реформ для достижения экономического роста. Об этом сообщает газета La Repubblica. Собравшиеся критикуют недавнюю пенсионную реформу, которая, по их мнению, не имеет долгосрочного характера, хотя и позволяет фактически уходить на пенсию на несколько лет раньше.

29 января президент Италии подписал декрет, определяющий новые условия выхода граждан на пенсию. Теперь этот срок определяется по сумме возраста гражданина и его стажа, которая должна составлять 100 лет. Таким образом, в лучшем варианте можно выйти на заслуженный отдых раньше на четыре-пять лет, чем раньше, — в 62 года.

Помимо того, был определён базовый доход для малоимущих и безработных, который может достигать 780 евро. По мнению протестующих, это нововведение нисколько не борется с бедностью, а наоборот. Более того, такие меры, по их мнению, могут привести к экономической рецессии и падению промышленного производства.

Секретарь Всеобщей итальянской конфедерации труда Маурицио Ландини во время своего выступления призвал правительство увеличить инвестиции для создания новых рабочих мест и формирования планов индустриальной политики.

Протестующие приехали в Рим со всех концов Италии, для этого потребовалось десять поездов, более 1300 автобусов и два судна. По оценкам журналистов, общее количество собравшихся на марше от площади Республики до площади Сан-Джованни превышало 200 тысяч человек.