Украинские пограничники пожаловались на "лазерное оружие" в Донбассе

Украинские пограничники обвинили военных ЛНР в использовании "запрещённого вооружения", в частности "лазерного оружия", об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что с вечера 8 февраля до утра 9 февраля пограничники зафиксировали со стороны территории ЛНР "лучи светло-фиолетового цвета с периодичностью каждые две-три минуты". Точное место выхода луча при этом не обнаружено, также в ВСУ не уточнили, по каким признакам они определили "лазерное оружие".

Также в Госпогранслужбе отмечают, что подобные случаи они наблюдали неоднократно.