"Русофобская пыль осядет". Посол РФ выразил надежду на позитивный диалог с США

Дипломат заявил, что, несмотря на антироссийскую истерию, с американской администрацией уже удалось наладить рабочие контакты.

Российские дипломаты установили рабочие контакты в американском Белом доме, Госдепартаменте и других важнейших ведомствах США. Об этом сообщил ТАСС посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, сейчас дипмиссия прикладывает усилия для бесперебойной работы в США российских учреждений и пытается вернуть захваченную собственность РФ.

— Работаем с верой в то, что токсичная русофобская пыль в воздухе Вашингтона осядет и здравый смысл восторжествует, — отметил Антонов.

Он добавил, что от восстановления "нормальных, прагматичных" отношений двух стран зависит не только благополучие Москвы и Вашингтона, но и "судьбы мира".

Как ранее писал Лайф, посол также подчеркнул, что диалог президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа требует серьёзной подготовки.