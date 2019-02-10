Посол России в США назвал критической ситуацию с ДРСМД

Посол России в США Анатолий Антонов назвал критической ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По его словам, Москва сделала всё, чтобы спасти соглашение, однако Вашингтон и не планировал поиск компромисса по этому вопросу.

— Россия сделала всё для того, чтобы спасти ДРСМД. Наше Министерство обороны предложило беспрецедентные, выходящие за рамки положений договора меры транспарентности... Все наши предложения были отвергнуты. Очевидно, что в Вашингтоне принято принципиальное решение в отношении ДРСМД, — цитирует дипломата ТАСС.

Антонов предположил, что США уже в скором времени могут начать практические работы по созданию ракет, запрещённых договором.

— Подождём утверждения нового бюджета, где будет чётко указано, сколько средств выделяется на эти цели. Не вызывает сомнений, что у США есть реальные возможности для производства ракет, нарушающих ДРСМД, — отметил посол.

Он также констатировал, что с развалом этого соглашения у сторон останется лишь Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако его перспективы тоже неясны.