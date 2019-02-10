Президент Финляндии ляжет на операционный стол из-за проблем с бедром

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Президент Финляндии ляжет на операционный стол из-за проблем с бедром

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Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент Финляндии Саули Ниинистё готовится перенести операцию на бедре. Об этом он сообщил на своей страничке в "Фейсбуке".

К записи он прикрепил коллаж из фотографий, на которых запечатлён во время игры в хоккей с Вячеславом Фетисовым и финским хоккеистом Яри Курри в Хельсинки. Этот матч прошёл в рамках акции Save Pond Hockey, которая призвана привлечь внимание к проблеме изменения климата.

— Отличный день для борьбы с изменением климата. Курри, Фетисов… К сожалению, для меня в этом сезоне это была последняя игра — в течение пары недель запланирована операция на бедре. В следующем сезоне я буду играть лучше! — говорится в сообщении.

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