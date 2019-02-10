Трамп заявил о спасении экономики США

Президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на действия своих предшественников, ему удалось спасти американскую экономику от краха. Об этом он написал на своей странице в "Твиттере".

— У нас великая экономика, несмотря на администрацию Обамы с её убивающими правилами и ограничениями на работу. Если бы их мышление победило на выборах 2016 года, страна давно была бы в депрессии, — написал он.

В конце сообщения он добавил, что экономика США до него двигалась вниз, и призвал не позволять демократам "обвести вас вокруг пальца".