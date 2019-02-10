"Люди неординарные". Лавров поздравил коллег с Днём дипломатического работника

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поздравил своих коллег-дипломатов с профессиональным праздником. Его видеоприветствие опубликовано на официальном сайте МИДа.
Глава ведомства напомнил, что история профессии в России начинается с Посольского приказа, впервые упомянутого в документах в 1549 году.
— Гордимся тем, что во все времена в Министерстве иностранных дел служили настоящие патриоты, люди неординарные, творчески одарённые, — сказал Лавров.
Министр также напомнил, что национальные интересы сотрудники внешнеполитического ведомства порой защищают с риском для жизни, и почтил память погибших дипломатов.
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