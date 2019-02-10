"Люди неординарные". Лавров поздравил коллег с Днём дипломатического работника

Глава МИД России отметил, что представители этой профессии часто рискуют жизнью ради защиты интересов страны.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поздравил своих коллег-дипломатов с профессиональным праздником. Его видеоприветствие опубликовано на официальном сайте МИДа.

Глава ведомства напомнил, что история профессии в России начинается с Посольского приказа, впервые упомянутого в документах в 1549 году.

— Гордимся тем, что во все времена в Министерстве иностранных дел служили настоящие патриоты, люди неординарные, творчески одарённые, — сказал Лавров.

Министр также напомнил, что национальные интересы сотрудники внешнеполитического ведомства порой защищают с риском для жизни, и почтил память погибших дипломатов.