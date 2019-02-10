"Вызывайте врача". Митингующие заподозрили Зеленского в употреблении наркотиков

Украинские СМИ приводят новые подробности перепалки кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с группой протестующих во Львове. На этот раз сообщается, что они обвинили Зеленского в употреблении наркотиков.

Напомним, 8 февраля группа протестующих, состоящих из ветеранов АТО, перекрыла Зеленскому вход во дворец культуры, где должно было пройти выступление творческой студии Зеленского "Квартал 95". Толпа окружила кандидата в президенты и вела разговор с ним на повышенных тонах.

Как слышно на кадрах телеканала "112 Украина" с места события, один из митингующих обвинил Зеленского в употреблении наркотиков и заявил, что "знает людей", связанных с поставками запрещённых веществ шоумену. Комик удивился, однако согласился пройти освидетельствование.

— Хорошо, вызывайте врача, — ответил Зеленский и скрылся в здании ДК.