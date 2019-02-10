После штурма отделения полиции в Киеве заведено уголовное дело

Одного из участников акции протеста заподозрили в "Угрозе или насилии в отношении сотрудника правоохранительного органа".

Один из задержанных участников акции протеста в Киеве стал фигурантом уголовного дела, сообщил в "Фейсбуке" адвокат Маси Найем. Расследование ведётся по статье "Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа".

Как ранее писал Лайф, перед встречей кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко с избирателями в Киеве прошла акция протеста "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Её участники принесли с собой травматический пистолет, газовые баллончики, ножи и бутылки с зелёнкой. Сообщалось, что задержано 40 человек.

Манифестанты требовали найти и наказать виновных в гибели советницы мэра Херсона и журналистки Екатерины Гандзюк. Напомним, в июле 2018 года ей плеснули в лицо кислотой. В ноябре женщина умерла.