Неизвестные обстреляли фейерверками дом Авакова в Киеве

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Неизвестные обстреляли фейерверками дом Авакова в Киеве

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Скриншот видео Будинок Авакова обстріляли салютами за Катю Гандзюк  youtube.com

Группа неизвестных устроила акцию протеста и обстреляла фейерверками киевский дом министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Видеозапись была опубликована на YouTube.

Протестующие собрались у дома главы МВД, чтобы потребовать справедливого расследования покушения на журналистку Екатерину Гандзюк. На видео слышны скандирования людей с фаерами: "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Напомним, в июле 2018 года советнице мэра города Херсон и журналистке Екатерине Гандзюк плеснули в лицо кислотой. После случившегося она была госпитализирована с ожогами, а затем доставлена в больницу Киева, однако в ноябре скончалась от полученных ожогов.

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