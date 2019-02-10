Порошенко: Украине не нужен президент, "хихикающий" с Путиным

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что стране не нужен президент, который подпишет "акт капитуляции" и будет "хихикать" с российским лидером Владимиром Путиным.

— Украинцам не нужен президент и главнокомандующий, который будет стоять перед Кремлём на коленях. Не нужен президент и главнокомандующий, который будет заигрывать или хихикать с Путиным, — заявил Порошенко на форуме "Общественный диалог".

При этом сам он озвучил своё видение будущего Украины: страна "свободных и состоятельных людей", где развивается экономика.

Напомним, ранее в ходе опроса украинцы рассказали, что наиболее актуальными угрозами для своей страны они считают кризис в экономике и обнищание населения, а не внешнеэкономические проблемы. При этом сам Порошенко заявлял, что уровень благосостояния в Незалежной остаётся низким во многом из-за России.