"На салфетке в столовой". Захарова рассказала, как начала писать стихи

Официальный представитель МИД России раскрыла тайну о своей стихотворной переписке с режиссёром Никитой Михалковым.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова призналась, что с детства увлекалась сочинением стихов. Об этом она рассказала в интервью "Российской газете".

Позже, по словам Захаровой, она решила забыть о "стихоплётстве", но после смерти своей бабушки в 2013 году снова возникло желание выразить чувства с помощью рифм.

— Очень хорошо помню этот момент. Я обедала в мидовской столовой, и вдруг пришли строки, и я чуть ли не на салфетке их записала, — поделилась представитель МИД.

Она подчеркнула, что не считает себя поэтессой и то, что она пишет, лишь проявление её эмоций в моменты, когда чувства переполняют.

Захарова также рассказала о своей тайной поэтической переписке с режиссёром Никитой Михалковым. По её словам, они время от времени присылают друг другу свои внезапно родившиеся четверостишия в СМС.

— Тебе без повода хочу сказать:

Сегодня солнце, небо ясно.

А был бы дождь, метель опять —

Мне всё равно, ведь жизнь прекрасна, — процитировала она своё недавнее послание кинематографисту.