"На салфетке в столовой". Захарова рассказала, как начала писать стихи

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова призналась, что с детства увлекалась сочинением стихов. Об этом она рассказала в интервью "Российской газете".
Позже, по словам Захаровой, она решила забыть о "стихоплётстве", но после смерти своей бабушки в 2013 году снова возникло желание выразить чувства с помощью рифм.
— Очень хорошо помню этот момент. Я обедала в мидовской столовой, и вдруг пришли строки, и я чуть ли не на салфетке их записала, — поделилась представитель МИД.
Она подчеркнула, что не считает себя поэтессой и то, что она пишет, лишь проявление её эмоций в моменты, когда чувства переполняют.
Захарова также рассказала о своей тайной поэтической переписке с режиссёром Никитой Михалковым. По её словам, они время от времени присылают друг другу свои внезапно родившиеся четверостишия в СМС.
— Тебе без повода хочу сказать:
Сегодня солнце, небо ясно.
А был бы дождь, метель опять —
Мне всё равно, ведь жизнь прекрасна, — процитировала она своё недавнее послание кинематографисту.
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