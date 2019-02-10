Один человек получил ранения в результате стрельбы в Зеленограде

Конфликт завершился стрельбой в субботу вечером в Зеленограде, в результате пострадал один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на данные полиции.

— В 21:25 субботы поступило сообщение о конфликте в Зеленограде, в ходе которого один из его участников произвёл выстрел из травматического оружия в оппонента, — рассказали в ГУ МВД РФ по Москве.

Пострадавший был госпитализирован, а стрелявший задержан. Полицейские проводят проверку.