Один человек получил ранения в результате стрельбы в Зеленограде

Читайте также

Один человек получил ранения в результате стрельбы в Зеленограде

551

Фото: ©РИА Новости/Владимир Астапкович

Конфликт завершился стрельбой в субботу вечером в Зеленограде, в результате пострадал один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на данные полиции.

— В 21:25 субботы поступило сообщение о конфликте в Зеленограде, в ходе которого один из его участников произвёл выстрел из травматического оружия в оппонента, — рассказали в ГУ МВД РФ по Москве.

Пострадавший был госпитализирован, а стрелявший задержан. Полицейские проводят проверку.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×