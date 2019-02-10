Наземный транспорт Москвы по объёму перевозок практически догнал метро

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Наземный транспорт Москвы по объёму перевозок практически догнал метро

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Фото © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Ежедневно порядка 7,4 млн поездок совершают пассажиры наземного общественного транспорта Москвы, что практически равно числу поездок в Московском метрополитене. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в "Твиттере".

Стоит отметить, что эта "борьба" действительно непростая для наземного транспорта, поскольку, согласно официальным данным с сайта столичной подземки, в будний день услугами метрополитена пользуются более 9 миллионов человек. Это самый высокий показатель в мире. Его общая протяжённость составляет 440 километров, а 261 станция пропускает более 11 тысяч поездов в сутки.

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