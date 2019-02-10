Наземный транспорт Москвы по объёму перевозок практически догнал метро

Ежедневно порядка 7,4 млн поездок совершают пассажиры наземного общественного транспорта Москвы, что практически равно числу поездок в Московском метрополитене. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в "Твиттере".
Наземный транспорт почти догнал #мосметро по объему перевозок: около 7,4 млн поездок в будний день. В прошлом году на внутригородских маршрутах расписание выполнялось на 96% за счет улучшения движения на дорогах, ввода выделенных полос и обновления парка.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 9 февраля 2019 г.
Стоит отметить, что эта "борьба" действительно непростая для наземного транспорта, поскольку, согласно официальным данным с сайта столичной подземки, в будний день услугами метрополитена пользуются более 9 миллионов человек. Это самый высокий показатель в мире. Его общая протяжённость составляет 440 километров, а 261 станция пропускает более 11 тысяч поездов в сутки.
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